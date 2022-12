Almering stopt begin 2023 als algemeen directeur FC Den Bosch

FC Den Bosch neemt begin volgend jaar afscheid van algemeen directeur Rob Almering. De 57-jarige directeur, die voorlopig als adviseur bij de eerstedivisionist betrokken blijft, legt zijn werkzaamheden per 1 februari neer.

FC Den Bosch, de nummer 13 van de Keuken Kampioen Divisie, kwam in het seizoen 2004-2005 voor het laatst in de Eredivisie uit. De club verwacht op korte termijn een opvolger te presenteren.

'Groeipotentie'

"Rob is in een lastige periode directeur van FC Den Bosch geweest. Hij heeft een aantal zeer ingewikkelde dossiers opgelost. Dit heeft de club toekomstperspectief en lucht gegeven. Blij zijn wij dan ook dat wij een beroep kunnen blijven doen op Robs deskundigheid en senioriteit. In een adviseursrol kan hij een impactvolle bijdrage blijven leveren aan de groeipotentie van de club op een manier die hem naadloos past", aldus Huub van Mackelenbergh, de voorzitter van de raad van commissarissen.