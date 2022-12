Indonesische voetbalfans zijn lyrisch over Bosschenaar Hubner

Voetbaltalent Justin Hubner is een regelrechte 'hit' bij de fans uit Indonesië. Onlangs maakte de Bossche verdediger zijn debuut voor het jeugdelftal van Indonesië. Nu wordt hij bedolven met reacties en berichten op sociale media.

Trots Zijn vader is Indonesisch, dus vandaar dat hij voor dat land als voetballer mag uitkomen. Toen zijn zaakwaarnemer werd benaderd door mensen van de Indonesische voetbalbond was hij gelijk enthousiast. ''Mijn ouders waren enorm trots toen ze hoorden dat ik deze kans kreeg’’, vertelt Hubner.

Hubner blijft echter koeltjes onder de aandacht. ‘’Het spreekt echt een stukje waardering uit natuurlijk. Maar het is niet zo dat ik mijn carrière ga afstemmen op mijn social media. Het is wel leuk dat ze zo actief en fanatiek achter hun land staan.’’

Al voordat Hubner officieel werd benaderd door de Indonesische voetbalbond, waren veel fans uit Indonesië al bezig met de Bossche Hubner. Berichten als: ‘come to Indonesia’, ‘Join us!’, waren vaak te zien onder de Instagramberichten. In totaal volgen meer dan honderdduizend fans het Instagram-account van de verdediger.

Op 16-jarige leeftijd maakte Hubner de overstap van FC Den Bosch naar jeugdopleiding van het Engelse Wolverhampton Wanderers. Hubner speelde meerdere interlands voor de jeugdelftallen van het Nederlands elftal, maar kan nu dus ook voor de jeugdelftallen van Indonesië kiezen.

Keuzes

De Bossche verdediger speelt zijn wedstrijden voornamelijk bij het jongerenelftal van 'The Wolves'. Maar traint wel een aantal keer in de week mee met de A-selectie. Hubner zit in zijn laatste contractjaar bij Wolverhampton Wanderers.