Engelenhaar en ballen in kerstboom kunnen kat en hond fataal worden

De feestdagen zijn gezellig en sfeervol, maar let op met je huisdieren. Een hond of kat heeft zo een kerstbal te pakken of naalden van de kerstboom binnen. En daar kunnen de dieren niet zo goed tegen, waarschuwen dierenbeschermers op hun websites.

De eerste tip is al: “Het water waar de afgezaagde kerstboom in staat is ongezond, want de sappen uit de boom zijn giftig. Zorg er dus voor dat de hond of kat er niet van drinkt, want dit kan diarree, braken, maag-darmproblemen en zelfs problemen met het zenuwstelsel veroorzaken.” Wie de lijst ziet met gevaren voor zijn hond of kat kan nog wel eens schrikken: Een kerstster bevat giftige melk.

Een maretak is zeer giftig.

De rode besjes van hulst zorgen voor diarree, braken en zenuwstoornissen.

Taxusnaalden zijn zeer giftig.

Kerstroos zorgt voor irritatie aan de huid en slijmvliezen.

Dennennaalden beschadigen slokdarm en darmwand.

Een amaryllis veroorzaakt maag-darmproblemen. En de lijst met waarschuwingen gaat verder met voedsel, zoals chocola en ook met kerstversiering. De scherven van een kerstbal zijn gevaarlijk en bijvoorbeeld katten reageren allergisch op engelenhaar. Twee jaar geleden had kat Rudy uit Oudheusden niet zulke fijne feestdagen. Hij at een hele kerstslinger op en zijn darmen moesten op vier plekken worden opengesneden om het engelenhaar eruit te halen. Op de röntgenfoto is de slinger goed te zien:

De darmen van Rudy (foto: Dierenkliniek Heusden & Altena).

