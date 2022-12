Te weinig rekenaars voor te groot stikstofprobleem: 'Bal ligt bij Den Haag'

Voordat er ergens iets gebouwd kan worden, moet berekend worden hoeveel stikstof bij dat bouwproject vrijkomt. Het is een hele klus voor de zogenoemde stikstofrekenaars. Jos Geurts is zo'n stikstof-rekenwonder, hij houdt zich er elke dag mee bezig. Wil Nederland zich een weg uit de stikstofcrisis banen, dan heeft hij veel meer collega's nodig om al die berekeningen uit te kunnen voeren. Maar eigenlijk vindt hij dat er in Den Haag andere plannen moeten worden gemaakt.

En dus wordt er hard gezocht naar oplossingen. Op grote én kleine schaal. “Bij ons op kantoor worden collega’s snel bijgeschoold”, vertelt Geurts. “Zij zijn normaal bijvoorbeeld bezig met berekeningen op het gebied van geluid- of geurverspreiding, maar leren nu meer over stikstof. Zo kunnen we de voorraad op ons bordje er sneller doorheen werken.”

Boeren dreigen uitgekocht te worden, de bouwsector ligt op z’n gat door de weggevallen vrijstelling en ondertussen is er een groot tekort aan deskundigen als Geurts. “We staan voor nogal wat grote opgaven in Nederland”, geeft de deskundige van het Rosmalens adviesbureau Kragten meteen toe.

“Het fijne daarvan is dat daardoor die ene wijk misschien wat sneller gebouwd kan worden. Maar uiteindelijk is de bedoeling dat we de natuur helpen.” En dat is volgens Geurts hard nodig, willen we voldoen aan de afspraken die we met de Europese Unie gemaakt hebben. “We moeten de Natura 2000-gebieden in stand houden, maar op sommige plekken gaat het al achteruit. Ieder beetje stikstof, betekent extra achteruitgang.”

Wat Geurts betreft, ligt de bal op dit moment vooral in Den Haag. “De kans bestaat dat ze weer met bepaalde uitzonderingen komen voor de bouwsector, net als de eerdere vrijstelling.” Al is het dan maar de vraag of die dit keer wél standhoudt.

Waar de sleutel tot succes dan wel ligt? “Uiteindelijk moet je volgens mij per gebied met een oplossing komen. Zo heeft het ene stukje natuur bijvoorbeeld last van scheepvaart, het andere ligt vlak langs een snelweg en in Brabant komt een groot deel van de uitstoot van de intensieve veehouderij. Dan kun je niet overal met dezelfde aanpak aankomen.”

Het moge duidelijk zijn: voorlopig is er voor Geurts en zijn collega’s genoeg te doen. “Soms is het frustrerend. Vooral als er iets in het beleid verandert, waardoor alles opnieuw moet. Aan de andere kant heeft dat stukje innovatie ook z’n charmes.”