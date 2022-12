Guido zamelt generatoren in en helpt Oekraïne zo de winter door met stroom

Guido van Engelen rijdt deze dagen stad en land af om de mensen in zijn tweede vaderland Oekraïne de barre winter door te helpen. Een groot deel van dat land zit door de aanvallen van Rusland zonder stroom, maar Guido biedt hulp door generatoren in te zamelen en die kant op te sturen.

Rochelle Moes Geschreven door

Guido woont al bijna dertig jaar in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Hij vluchtte toen daar begin dit jaar de eerste raketten naar beneden kwamen. Sindsdien woont hij weer bij zijn ouders in Chaam. Er is geen dag dat hij niet met de oorlog bezig is. Met zijn stichting de Leeuw Kyiv zamelt hij spullen en hulpmiddelen in om zijn landgenoten te steunen.

"Beter een winter zonder stroom dan leven met de Russen."

Een van de plaatsen waar Guido donderdag langs rijdt is Biezenmortel. Een uitzendbureau met veel Poolse werknemers nam contact met hem op, nadat ze in het dorp generatoren hadden ingezameld. “Je verbaast je erover hoeveel mensen zo’n ding nog ergens op zolder hebben liggen. Soms zelfs splinternieuw”, vertelt Guido. “Straks gaan we ook nog naar Oirschot en Veghel. Het komt overal vandaan.” De generatoren worden verspreid in Oekraïne. Met name aan de frontlinie en in de net bevrijde gebieden omdat ze daar helemaal geen elektriciteit hebben. “Op sommige plekken kunnen ze nog geen kop koffie zetten”, legt Guido uit. “Mijn buurman kookt op een campingbrandertje en anderen moeten buiten vuur maken. Maar ze houden zich sterk en klagen niet hoor", zegt Guido. "Beter een winter zonder stroom dan leven met de Russen, zeggen ze."

"Het is zo belangrijk dat daar met kerst lampjes branden."

In de stad Kiev zouden dit jaar eigenlijk geen verlichte kerstbomen worden neergezet om elektriciteit te besparen, maar die komen er dankzij de stichting alsnog. Twee generatoren die donderdag in Oudenbosch zijn opgehaald gaan een deel van de stad van stroom voorzien. “Het is van symbolische waarde en zo belangrijk dat daar met kerst lampjes branden", legt Guido uit. "We kunnen een maand lang twee grote generatoren uitlenen, waarmee de kerstbomen worden verlicht. En daaromheen komt een park met wifi- en oplaadpunten."

"Het is een rit die ik niet gauw ga vergeten."

Als alle generatoren in de vrachtwagen zitten, kan de reis beginnen. De jonge chauffeur Rodney Batting vervoert normaal graan, maar mag nu de generatoren naar de grens brengen. Zijn baas sponsort de rit. De jongen is er zelf vrij nuchter onder, maar: “Mijn moeder was vanochtend niet heel gezellig, lacht hij. “Die maakt zich wel zorgen. Waar wij naartoe gaan zou redelijk veilig moeten zijn, maar het blijft oorlogsgebied. Hoe dan ook, het is een rit die ik niet gauw ga vergeten."