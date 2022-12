Roemeen de cel in voor afsnijden oor en zware mishandeling

Een 31-jarige Roemeen moet 40 maanden de cel in na een grove mishandeling op de Kruisstraat in Eindhoven in 2020. Hij heeft daar samen met zijn broer en een andere man een andere Roemeen zwaar mishandeld en een stuk van zijn oor afgesneden. Tot dat oordeel is de rechtbank in Den Bosch donderdag gekomen.

De rechtbank vindt dat deze Marian zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van een poging tot doodslag en heeft geprobeerd om het slachtoffer zwaar letsel toe te brengen door in zijn oor te snijden. De drie mannen schopten bij het casino op de Kruisstraat talloze malen op het slachtoffer in, van wie ze nog 25.000 euro tegoed hadden. Als hij dat niet zou betalen, zou hij worden vermoord. Lijk zonder oor

Het hele scenario doet denken aan een afrekening in het criminele milieu. Uit het procesdossier komt naar voren dat het wellicht de bedoeling is geweest een lijk zonder oor op straat achter te laten. Het slachtoffer raakte bewusteloos door alle trappen, maar het afsnijden van het oor lukte maar half, omdat de mannen haast hadden om weg te komen. Op beveiligingscamera’s is precies vastgelegd hoe de grove mishandeling ging. Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd zijn oor weer gehecht. De poging tot doodslag kwam voort uit een ruzie die al in Roemenië was ontstaan. Het is niet bekend of de andere twee verdachten ook worden vervolgd.