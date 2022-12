Baas betaalt in december alle boodschappen van zijn personeel

December dure maand? Niet als de baas de boodschappen betaalt. Een maand lang draait Joris Toonders, de eigenaar van het Bredase internetbedrijf Yonego, op voor alle boodschappen van zijn personeel. “Er is geen maximumbedrag", zegt Toonders over zijn kerstactie.

“Het geschenk moest wel even landen bij iedereen in Breda” zegt Joris Toonders bescheiden. “Maar al heel snel was iedereen razend enthousiast.” Toonders praat met veel liefde over zijn bedrijf en personeel. Al op 15 jarige leeftijd begon hij ermee en nu, na 19 jaar, heeft hij inmiddels drie bedrijven. “Ik geloof in het geven van vertrouwen aan mijn mensen. Dat past in de cultuur van het bedrijf.”