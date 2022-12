16-jarige joyrider van de weg gehaald in gestolen auto

De politie heeft donderdagavond op de Kooikersweg in Den Bosch een 16-jarige automobilist van de weg geplukt. De jongen zat achter het stuur van een gestolen auto.

In de auto zaten nog twee jongens van 15 en 18 jaar oud. Zij zijn net als de bestuurder aangehouden.

De jongens liepen tegen de lamp bij een verkeerscontrole op de Kooikersweg. De auto die valse kentekenplaten had, is in beslag genomen.

Verlichting vaak niet in orde

Er waren donderdag meerdere verkeerscontroles in Den Bosch. Wat een wijkagent hierbij vooral opviel, was dat van veel auto's de verlichting niet in orde was.