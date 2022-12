12 rolstoelen van gehandicapte sporters gestolen in de buurt van Oss

Twaalf nieuwe rolstoelen van het Fonds Gehandicaptensport zijn donderdagochtend in de buurt van Oss gestolen. De rolstoelen stonden in een aanhanger met het kenteken 35-WD-FS, zo laat het sportfonds weten.

De rolstoelen hebben een totale waarde van 45.000 euro. De aanhanger waarin de rolstoelen stonden, valt op door de opdruk (S) Cool on Wheels op een oranje achtergrond en de logo's van het Fonds Gehandicaptensport en Rabobank.

Het sportfonds vraagt iedereen alert te zijn en uit te kijken naar de aanhanger.

Geen basketbalclinics

(S)cool on Wheels is een voorlichtingsproject voor de groepen 7 en 8 van de basisschool. Een project om scholieren te laten zien hoe het is om een handicap te hebben.

Door de diefstal kunnen clinics rolstoelbasketbal die het Fonds Gehandicaptensport in het kader van het project geeft niet doorgaan. De sportbond zoekt naar een oplossing.