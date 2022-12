Er staat een ijskoud Sinterklaasweekend voor de deur

Sint en zijn Pieten moeten zich dik aankleden als ze op pad gaan dit weekend, want het wordt fris de komende dagen. Met gevoelstemperaturen rond het vriespunt is het zelfs iets kouder dan normaal gesproken voor de tijd van het jaar, weet meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza.

Op zaterdag en zondag komt de middagtemperatuur in Brabant tussen de 2 en 4 graden uit. Normaal gesproken is het rond deze tijd van het jaar 6 tot 8 graden. "Er waait een noordoostenwind en dat zorgt voor koude lucht", legt Klaassen uit. De gevoelstemperatuur blijft daardoor overdag onder het vriespunt. In de ochtend, avond en nacht kan het in de wind aanvoelen als -5 graden.

Vlokje motsneeuw

Maar een wit Sinterklaasweekend hoeven we niet te verwachten. Het blijft namelijk droog. "Het zou kunnen dat er op zondag op sommige plekken lichte motregen valt en in de nacht een vlokje motsneeuw", zegt Klaassen. "Maar die kans is minder dan vijf procent."

Of de koude start van december een voorbode is voor de rest van de maand kan Klaassen niet zeggen. "We zitten in een gebied waar de scheiding tussen zachte en koude lucht dun is, dus de lange termijn is nu heel onzeker. We kunnen een paar dagen vooruit kijken, maar zelfs volgend weekend is lastig te voorspellen wat het weer gaat doen", vertelt Klaassen.