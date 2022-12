Man bijna aangereden na bizarre actie om telefoon op te rapen

Op het internet zijn zenuwslopende dashcambeelden opgedoken van een man die in Tilburg op een haar na wordt aangereden. Hij probeert een telefoon op te rapen en wordt daarna bijna geschept door een auto en een bestelbus die op de kruising voorbij razen.

Het is niet helemaal duidelijk hoe oud de beelden van filmpjesportaal Dumpert zijn, maar ze doen in elk geval denken aan de oude videogame Frogger.

Te zien is hoe de man van zijn fiets stapt, ogenschijnlijk om op een kruispunt op de Burgemeester Letschertweg in Tilburg een telefoon op te rapen. Het toestel ligt op de grond tussen twee rijbanen in.

De man steekt de weg over om de telefoon te rapen. Dat gaat goed. Maar vervolgens besluit hij om weer direct terug te lopen en dan gaat het bijna mis. Een bestelbus en een auto met een aanhanger missen hem op een haar na.

Het is nog onduidelijk wie de man is. Bekijk de beelden hierboven.