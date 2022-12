Hooikoortspatiënten opgelet: ‘Kans dat je snotterend aan je kerstdiner zit'

We konden tot diep in de herfst nog op het terras zitten en daar hebben de meesten van genoten, maar hooikoortspatiënten moeten dat deze kerst waarschijnlijk bekopen met een snotneus. Door het milde herfstweer staan de hazelaar en de elst al eerder in bloei, waardoor er aankomende weken al pollen in de lucht kunnen rondzweven.

“De natuur ligt dik een maand voor”, vertelt hooikoortsspecialist Mieke Koenders van het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond. Waar hazelaars en elzen normaal gesproken pas in januari of februari gaan groeien, is dat nu al het geval. Er zitten al veel katjes aan de bomen. Deze katjes kunnen de komende tijd open gaan staan en pollen afgeven aan de lucht.” Als het deze maand alsnog heel koud wordt, kunnen de knoppen kapotvriezen. Maar Koenders verwacht dat er de komende weken juist alleen maar meer pollen in de lucht komen. “Ze voorspellen geen warme december, maar ook niet heel veel vrieskou. Als het -10 wordt, vriezen ze wel kapot. Maar een matige vorst moet heel lang aanhouden, wil dat gebeuren.”

"Het hooikoortsseizoen schuift eigenlijk op."