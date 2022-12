Kou zorgt voor topdrukte bij verwarmingsmonteurs: 'Geen contract is pech'

Met het ijskoude weekend voor de deur staat de verwarming in veel huizen langer aan. CV-ketels krijgen het daardoor flink te verduren. Dat merken ook de verwarmingsmonteurs. Door de toename van storingen en de personeelstekorten waarmee veel installatiebedrijven kampen, werken ze zich een slag in de rondte. En opgelet voor huiseigenaren die geen onderhoudscontract hebben: het risico is groot dat je bij ketelstoringen deze winter langere tijd in de kou zit.

"Bij storingen helpen we eerst onze vaste klanten. De anderen komen dan onderaan de lijst te staan", zegt Jolande Kruijssen van De Groot Service in Tilburg. "We hebben het nu al keidruk. We nemen geen nieuwe klanten meer aan." Het Tilburgse bedrijf is geen uitzondering. Installatiebedrijf Feenstra uit Roosendaal laat weten dat ze aan handen en voeten gebonden zijn. "We kampen met personeelstekort. Mensen die geen onderhoudscontract hebben, kunnen we helaas niet helpen. Dat zal ongetwijfeld tot problemen gaan leiden."

"We hebben het nu al erg druk."

Dat is ook de verwachting van Sankomij in Veldhoven. Het bedrijf werkt in de regio Den Bosch, Venlo en Weert. "Wij hebben standaard twee monteurs voor onze storingsdienst. Als het de spuigaten uitloopt, kunnen we nog twee extra monteurs inzetten. Op zich moet dat voldoende zijn om alle problemen op te lossen." Ook bij dit bedrijf gaan de klanten met een onderhoudscontract voor. "Het is te vergelijken met het ANWB-lidmaatschap. Sta je met pech langs de weg en je bent lid dan krijg je meteen hulp. In het andere geval heb je dubbele pech en moet je eerst lid worden", legt Jolande Kruijssen van De Groot Service uit. "We hebben het nu al erg druk. Bovendien beloven we de mensen met een contract dat we binnen 24-uur de storing verhelpen. Daar moeten we wel aan voldoen."

"We hopen dat mensen niet zelf gaan experimenteren."