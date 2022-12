Belgen liggen eruit, dus heel Baarle juicht voor Oranje: 'Hup Holland hup'

Het was een schril contrast in Baarle-Nassau vrijdagochtend. Waar de Nederlandse inwoners al uitkijken naar de WK-wedstrijd van Oranje komende zaterdag, rouwen de Belgische fans uit Baarle-Hertog om de uitschakeling van de Rode Duivels. "Nu juichen we maar voor Holland."

Sven de Laet Geschreven door

Het was een bittere pil woensdag. De Belgen kwamen tegen Kroatië niet verder dan een 0-0 gelijkspel en liggen daardoor al uit het toernooi in Qatar. Al had het volgens een Belgische supporter zeker niet zo ver hoeven komen. "Ze hebben vrij goed gespeeld, maar veel te veel kansen gemist. Na zo'n aardige pot, kan ik er best mee leven. De pijn valt mee." Bij een van zijn landgenoten verderop is de uitschakeling harder aangekomen. "Ik vind het eigenlijk wel erg. Waar het aan lag? Geen idee. Ze deden wel hun best." Een Vlaamse vrouw durft het wel te zeggen. "Ze zijn gewoon een beetje te oud. Het is wachten op de nieuwe generatie."

"Ik ga voor jullie juichen. Hup Holland hup!"

Maar die nieuwe sterspelers staan nog niet bepaald in de startblokken. En dus kunnen de Belgen zich tot die tijd maar beter aansluiten bij het Oranjelegioen. Toch? "Dat is misschien wel een goed idee", lacht een vrouw. Ik ga voor jullie juichen. Hup Holland hup!" Al is een Nederlander in de buurt er nog niet van overtuigd of dat nou de juiste keuze is. "We kunnen beter niet lachen om de Belgen. Het is eigenlijk best jammer dat ze eruit liggen. En wellicht lachen ze morgen wel om ons."