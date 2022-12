Bryan heeft met Brabantse Maatjes eenzaamheid afgeschud: 'Ik haatte kerst'

Kerst is een tijd van gezellig samenzijn, maar wat als je die feestdagen alleen moet doorbrengen? De Tilburgse Bryan ‘vierde’ de kerstdagen zeven jaar in zijn eentje aan de keukentafel. Nu brengt hij jongeren bij elkaar die op zoek zijn naar meer persoonlijk contact.

Zijn ‘kerstdiner’ bestelde hij bij Thuisbezorgd. En de vroege avonden liepen over in diepe nachten met gamen. De truc om achter het beeldscherm de kerst te negeren, slaagde nooit helemaal. Op sociale media schoten kiekjes voorbij van gezinnen en vriendengroepen, samen aan tafel. “Het maakte me jaloers als ik zag hoe gezellig anderen het hadden. Dan voelde ik me extra alleen. Ik haatte kerst op een gegeven moment. Blij als het allemaal voorbij was.”

Bryan kijkt verder dan zichzelf. Via de Facebookpagina zet hij activiteiten op voor eenzame jongeren. Ja, ook kerstborrels. “Ik gun anderen wat ik zelf nooit had; een gezellige kerst.”

Het idee van Bryan blijkt een schot in de roos. Vraag het maar aan Thed. Hij is een van de jongeren die via Brabant Maatjes zijn eenzaamheid heeft afgeschud. Tegelijk met het nare gevoel dat eraan kleeft. Zeker met kerst. “Ik schaamde me altijd dat ik de feestdagen niet met een groepje vrienden kon vieren", zegt hij stilletjes aan de telefoon.

Maar nu heeft Thed een druk schema voor de feestdagen. “Ik heb er zin in", klinkt het lachend. Hij gaat er deze kerst op uit met vrienden die hij dankzij Brabant Maatjes heeft gevonden. “Het zijn echt mijn vrienden!”, roept hij enthousiast. Of hij het telkens ontmoeten van nieuwe mensen niet spannend vindt? “In het begin wel. Nu kijk ik er juist naar uit. Het is erg leuk om mensen om je heen te hebben.”

Ook Ismail zit dankzij het idee van Bryan beter in zijn vel. “Ik doe nu dingen die ik alleen nooit zou hebben gedurfd, zoals de Efteling bezoeken of WK-voetbal kijken in de Arena.”