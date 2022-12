Automobilist (78) overleden bij ongeluk in Erp

Bij een ongeluk op de Veghelsedijk in Erp is zaterdagnacht een automobilist van 78 uit Veghel om het leven gekomen. De man raakte door onbekende oorzaak met zijn auto van de weg en belandde tegen een boom. Het slachtoffer was volgens een woordvoerder van de politie op slag dood. Hij zat alleen in de auto.

Sandra Kagie Geschreven door