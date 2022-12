Reinier de Ridder durft zijn eerste nederlaag ooit nog niet terug te kijken

MMA-vechter Reinier de Ridder uit Breda heeft voor het eerst in zijn carrière een gevecht verloren. De verliespartij zaterdag kostte hem meteen zijn wereldtitel bij de lichte zwaargewichten. Wat er precies misging in het gevecht, kan hij zondag nog niet zeggen. Hij heeft namelijk nog niet de moed gehad de partij terug te kijken, zo vertelt De Ridder in het programma De Zuidtribune op Omroep Brabant radio.

De MMA-vechter uit Breda is in zijn eigen woorden oké. Zondagavond vliegt hij naar huis vanuit de Filipijnse hoofdstad Manilla. Daar maakt hij eerst tijd 'voor de belangrijke dingen in het leven: zijn vrouw en kindjes'. De analyse van zijn eerste verliespartij, na zéstien overwinningen, moet daarom nog even wachten. Wat hij wel kan zeggen, is dat hij bij de eerste stotenwisseling 'meteen verkeerd werd geraakt' door zijn tegenstander, de Rus Anatoly Malykhin. De Ridder probeerde nog te overleven, maar het werd niet beter. Hij was aangeslagen en kon alleen verder 'op de automatische piloot'. Tot de scheidsrechter vlak voor het eind van de eerste ronde een einde maakte aan de partij. Dit na een rechtse directe van Malykhin tegen het hoofd van de Bredanaar.

"Ik zou graag gelijk weer doorgaan, maar ik weet ook wat gezond is."

Natuurlijk wil De Ridder zijn titel terug. Maar nu wil hij dus eerst naar huis. "Om zijn hersenen tijd te geven te herstellen. Ik zou graag gelijk weer doorgaan, maar ik weet ook wat gezond is", zegt de man die nog altijd wereldkampioen is in het middengewicht bij ONE Championship. Hij geeft aan even niet meer te boksen of te kickboksen. Wel gaat hij misschien een beetje worstelen en ook jiujitsu is een mogelijkheid. Om vervolgens terug te komen en te beginnen aan een nieuwe reeks van, als het aan hem ligt, zestien nieuwe ongeslagen partijen als MMA-vechter. Kijk hier het gevecht tussen De Ridder en Anatoly Malykhin terug:

