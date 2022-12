112-nieuws: fietser aangereden • Bergenaar (53) vermist

16.31

Een 62-jarige man uit Rucphen is maandagavond gewond geraakt, toen hij in zijn huis door drie mannen werd overvallen. Iets na vijf uur drongen ze binnen en mishandelden ze de man. Ze gingen er even later vandoor, onder andere met geld.

De politie zoekt drie mannen. De eerste was ongeveer 20 jaar, ongeveer 1,75 meter lang en droeg een rode jas met gele streep. De tweede was tussen de 1,60 en 1,70 meter lang, droeg zwarte kleding en had een masker voor zijn gezicht. De derde was tussen de 1,70 en 1,75 meter lang en droeg ook een zwarte hoodie en een masker.