Winkeldief probeert drank te stelen en slaat beveiliger in zijn gezicht

Een winkeldief uit Roosendaal heeft zondagmiddag in zijn woonplaats een beveiliger van een supermarkt mishandeld. De 29-jarige man probeerde twee flessen drank te stelen, maar werd betrapt door de beveiliger. Die werd vervolgens meerdere keren in zijn gezicht geslagen.

Daarna zette de verdachte het op een lopen. Agenten konden de man uiteindelijk aanhouden in de Hoogstraat. Uit een ademanalysetest bleek dat de man onder invloed was van alcohol. Na verhoor is hij weer vrijgelaten.

De beveiliger heeft aangifte gedaan van mishandeling. Van de supermarkt krijgt de arrestant een boete van 181 euro.