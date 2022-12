'Gakpo moet gewoon het seizoen afmaken bij PSV', vinden Willy en René

Heel enthousiast worden Willy en René van de Kerkhof nog niet van Oranje tijdens het WK voetbal in Qatar. Gunstige uitzondering is PSV'er Cody Gakpo die al drie keer scoorde. Naar verluidt staan de buitenlandse topclubs in de rij om Gakpo deze winter al uit Eindhoven weg te plukken. Maar daar zijn de broers heel duidelijk over: "Eerst PSV kampioen maken en van de zomer pas naar het buitenland."

"PSV mag John de Jong wel dankbaar zijn", gnuift René in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Daar moet de Raad van Commissarissen nog maar eens over nadenken." De technisch directeur van PSV stapte in september op na kritiek van de commissarissen dat hij Gakpo niet had verkocht. Nu brengt het grote talent uit Eindhoven volgens de gebroeders ettelijke miljoenen meer op.

"Laat hem lekker in zijn luie stoel een nieuwe club uitzoeken."

Dat Gakpo bij PSV gaat vertrekken, daar hebben de broers zich al bij neergelegd. "Maar PSV moet hem nu niet laten gaan", zegt Willy. René is dat helemaal met hem eens. "Hij moet eerst PSV de titel bezorgen en Champions League-voetbal. Dat levert ook nog eens miljoenen extra op. Laat hem daarna lekker in zijn luie stoel een nieuwe club uitzoeken."

"In 1978 ook slecht begonnen."

Het droomscenario voor Gakpo zou ongetwijfeld zijn dat hij deze maand al een kampioenschap behaalt maar dan met Oranje. René ziet het niet zo snel gebeuren maar Willy is optimistischer. "Ik zie de parallel met 1978 in Argentinië wel. Toen begonnen wij ook niet goed aan het WK en kwamen we nog tot de finale." In de nieuwe Willy en René Podcast halen de broers mooie herinneringen op aan het WK in Zuid-Amerika dat hen beiden wereldfaam bezorgde. Ook laten zij hun licht schijnen op het WK in Qatar dat volgens hen nu pas écht gaat beginnen.