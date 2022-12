Lenny Kuhr gaat viraal met haar liedje over Louis van Gaal

Lenny Kuhr is bedolven onder de lovende reacties na haar optreden in Even Tot Hier op NPO1 zaterdagavond. De Eindhovense zangeres zong in het humoristische programma een lied over Louis van Gaal op de wijs van haar hit De Troubadour. "Dit is buitencategorie", zette een fan op Twitter over De Admiraal. Op sociale media gaat het fragment als een lopend vuurtje rond.

Lenny Kuhr zit maandagochtend nog na te genieten, thuis op de bank. “Het is natuurlijk afwachten hoe het uitpakt als je zoiets gaat doen, maar iedereen is echt lovend. Ik heb zoveel mooie reacties gehad.”

Het is on-Nederlands, dat loeren op een counterkans

Hij laat ons winnen zonder glans, de admiraal, Louis van Gaal

Lenny Kuhr mocht twee keer snel repeteren. “Heel spannend. Je moet supergeconcentreerd zijn om ’t verhaal goed te vertellen. En ook bijzonder, dat je het zo vers van de pen moet gaan zingen. Het was zó actueel. En Niels en Jeroen waren ook wel zenuwachtig. Maar meteen toen ik had gezongen, hoorde ik dat ze er heel blij mee waren. 'Te gek!', riepen ze.”

Als Nederland had verloren van Amerika was de tekst natuurlijk anders geworden. En ook over de basistekst waren de presenatoren van het programma nog niet helemaal zeker. “Is het wel leuk genoeg, vroegen ze zich af. Nu zong ik ‘tis niet fraai’ maar in een eerdere tekst was dat bijvoorbeeld nog ‘saai’. En ze twijfelden of het zinnetje ‘hij is slim en wij zijn dom’, briljant was of een misser.”

We dachten, o waarom? Oh man, gooi dat systeem nou om

Maar hij is slim en wij zijn dom, de admiraal, Louis van Gaal

Jeroen Woe en Niels van der Laan waren zelf dus ook laaiend enthousiast over het optreden van Lenny Kuhr. "Nog nooit zo’n stoere gast hier gehad, zeiden ze. In één keer live."

De programmamakers kwamen waarschijnlijk op het idee van het lied voor de Admiraal door het optreden van Lenny Kuhr in 1974 voor een andere bondscoach, Rinus Michels. “Toen zijn we naar Spanje gereisd, waar Oranje in trainingskamp zat. voor het lied De Generaal. Dat was geweldig.”