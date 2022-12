Jonge pyromaan verraadt zichzelf bij branden in natuurgebied

Een 17-jarige jongen uit Geldrop is aangehouden vanwege meerdere branden in natuurgebieden in de omgeving van Heeze, Geldrop en Son. Die branden waren afgelopen zomer toen het enorm droog was. Dankzij snel optreden van de brandweer viel de schade mee.

In het natuurgebied De Groote Heide tussen Geldrop, Waalre en Heeze, waren tussen 5 en 15 juli meerdere natuurbranden. Op 15 juli waren er vijf branden binnen 70 meter langs een zandpad. Het viel toen op dat zelfde jongen steeds snel aanwezig was om beelden te maken van de brand. En dit bleek ook uit de beelden die op zijn telefoon stonden. Ook had de jongen een aansteker bij zich. Justitie gaat bekijken of de jongen wordt vervolgd.