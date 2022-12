Veel fietsongelukken door nutteloze paaltjes: 'De helft kan weg'

Paaltjes op en rond fietspaden zorgen in Brabant jaarlijks voor zeker 360 verkeersongevallen met fietsers en snorfietsers. De Fietsersbond in Den Bosch wil daarom 96 van ruim 200 onderzochte paaltjes in de gemeente weg hebben. “Het lijkt een klein probleem, maar de paaltjes zorgen voor zinloze slachtoffers”, zegt afdelingsvoorzitter Peter van Doremalen van de Fietsersbond in Den Bosch.

De Bossche afdeling schrok enorm van die cijfers. Volgens haar konden de meeste ongevallen worden voorkomen als de paaltjes niet of beter waren geplaatst. “De paaltjes staan er om auto’s tegen te houden. Dus we begrijpen wel dat die paaltjes worden geplaatst. Maar er is veel te weinig gekeken naar veiligere oplossingen.”

Daarom voert de Fietsersbond landelijk actie om overbodige paaltjes te verwijderen. De Bossche Fietsersbond heeft bijna alle Bossche wijken en de dorpen Rosmalen, Engelen en Bokhoven onderzocht. Uit hun onderzoek blijkt dat 96 van de 207 paaltjes daar helemaal niet nodig zijn.

Aad Smid, ook van de Fietserbond in Den Bosch, laat tientallen foto’s zien van fietspaden met paaltjes die gevaarlijk en overbodig zijn. “Bij het plaatsen van de paaltjes is er weinig gezond verstand gebruikt. Wat we heel vaak zien is dat er meerdere paaltjes naast elkaar staan. Dat is heel onhandig, want als een fietser uitwijkt, botst hij tegen het paaltje ernaast.”

Zijn collega: “De paaltjes moeten voorkomen dat auto's op fietspaden of in fietsgebieden rijden. Maar soms kunnen auto’s door een verhoogde stoeprand, lantaarnpaal of struiken niet eens het fietspad op. Dan is zo’n paaltje zinloos."