Ooit gingen NAC-supporters nog voor de gezelligheid naar Willem II

Er zijn zondagmiddag in Tilburg tijdens de wedstrijd van Willem II tegen NAC geen supporters uit Breda aanwezig. Bij de derby's tussen beide clubs is uitpubliek dit seizoen op verzoek van de clubs verboden. Een deel van beide supportersgroeperingen staat elkaar naar het leven en daardoor is de veiligheid niet gewaarborgd. NAC-supporter Wiet Kerkhoven (69) snapt het besluit, maar vindt het ook erg jammer. Vroeger ging hij met zijn Bredase maten Willem II namelijk weleens aanmoedigen.

"Zonder uitpubliek spelen is echt doodzonde", zegt de doorgewinterde NAC-supporter Wiet Kerkhoven. "Maar het is langzamerhand onontkoombaar geworden." In zijn tijd was dat wel anders. Bij wedstrijden tussen NAC en Willem II, of ze nu in Breda of Tilburg waren, liep het nooit uit de hand. Het is eigenlijk pas iets van deze eeuw. Vroeger gingen NAC-supporters zelfs weleens voor de gezelligheid naar Tilburg om Willem II sportief te steunen. Zoals op 27 juni 1979.

Willem II speelde op die dag tegen Telstar in de nacompetitie en kon bij winst promoveren. Enkele honderden NAC-fans besloten naar Tilburg af te reizen om Willem II te steunen. "Wij wilden ze in Tilburg even leren hoe je een echte voetbalclub moet aanmoedigen", vertelt de 69-jarige Wiet Kerkoven. "Die echte voetbalclub was NAC dan. We waren verschrikkelijk arrogant, maar Willem II bungelde in die tijd onderaan alle lijstjes." "We hadden twee spandoeken bij ons met daarop 'NAC-fans groeten Willem II' en 'NAC steunt Willem II'. We werden zelfs welkom geheten door de speaker, dus dat was wel tof."

Op de elftalfoto van Willem II zijn de NAC=spandoeken goed te zien.

"Willem II deed ons helemaal niks, maar we hadden gewoon zin in een leuke wedstrijd", zo vervolgt Kerkhoven. "Er was dan ook geen trammelant en er was ook totaal geen rivaliteit. Het was een tijd waarin we als NAC-supporters wel vaker Brabantse clubs in de nacompetitie steunden. We zijn ook een keer met een grote groep naar Den Bosch geweest." Of de steun van de NAC-fans geholpen heeft of niet, Willem II promoveerde die dag in ieder geval naar de eredivisie. "En dat heeft NAC in ieder geval niet erg geholpen", lacht Wiet een beetje als een boer met kiespijn. "Willem II is daarna namelijk een tijdje behoorlijk dominant geweest ten opzichte van ons. Toch bleef het lang leuk, want op wedstrijddagen reisden we vaak al vooruit om daar in Tilburg wat te drinken." Het vriendelijke karakter is bij een deel van de supporters al enige tijd omgeslagen in haat en nijd. Door de jaren heen zijn er de nodige incidenten geweest. Resultaat is dat er dit seizoen bij de derby's in Tilburg en Breda geen uitpubliek mag zijn.

