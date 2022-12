Kies hier de leukste bedrijfsnaam van Brabant

Bedrijfsnamen waar je een glimlach van op je gezicht krijgt: Brabant barst ervan. Het radioprogramma Afslag Zuid is op zoek naar Brabants Leukste Bedrijfsnaam en kreeg maar liefst 371 namen opgestuurd. Een onafhankelijk panel heeft daaruit tien finalisten gekozen en nu is het jouw beurt. Wat is volgens jou de leukste?

Stemmen kan tot en met 7 december. Daarna blijven drie bedrijven over. Deze Top 3 wordt 8 december bekendgemaakt en volgt een tweede stemronde tot en met 12 december. De winnaar van 'Brabants Leukste Bedrijfsnaam' wordt vervolgens op 13 december bekendgemaakt. Je kunt hier je stem uitbrengen.

Dit zijn de 10 finalisten in willekeurige volgorde:

Koekkoek en co (psychologen in Dongen)

De eigenaresse van deze psychologenpraktijk heet Nel Koekkoek. Dat verklaart natuurlijk waar de naam komt.

What the Vakman (klusbedrijf in Breda)

Klusser Mike werkte altijd op kantoor, maar wilde liever met zijn handen gaan werken. Het werd een klusbedrijf, “Alleen zo'n busje met alleen een achternaam vond ik niet sexy.”

Door Lotje Getikt (tekst- en adviesbureau, Tilburg)

Toen Charlotte haar bedrijf wilde inschrijven bij de Kamer van Koophandel wilde ze vooral geen saaie naam. In haar stamkroeg brainstormde ze met wat vrienden en zij bedachten de naam.

Power to the Pieper (groentenboer in Aarle-Rixtel)

Boer Frans verklaart zijn bedrijfsnaam heel simpel: “Ik heb de naam een keer voorbij zien komen ergens, en toen dacht ik: dit wordt ‘m. 'Power to the People' is natuurlijk een bekend begrip.

Tasjeblief (tassenwinkel, Geertuidenberg)

Trots op de naam van haar winkel is eigenaresse Francis zeker. Ze moest er even flink over nadenken 2,5 jaar geleden, maar toen schoot de naam ineens in haar hoofd.

Frietamientjes (frietwagens, Baarle-Nassau)

In 2009 begon Claudia met een frietwagen, samen met haar jeugdig hulpje. “Die zei altijd: “Wanneer gaan we weer frietamientjes maken?” en zo is de naam Frietamientjes ontstaan.

Heavy Mettaal (tekstbureau, Helmond)

Harde muziek, daar houdt tekstschrijver Matthijs Lodewijks uit Helmond wel van. Toen hij zijn tekstbureau oprichtte wilde hij vooral een pakkende naam die bij hem past.

Hilvarenbike (fietswinkel, Hilvarenbeek)

Hoe simpel kan het zijn? Voor fietsenmaker Peter van Riemsdijk uit Hilvarenbeek was al snel duidelijk hoe de winkel moest heten. “Het is meteen duidelijk wat het is en waar het is."

Komkommerin (groenteboer, Bavel)

Bavelse groenteboer Carl wil vooral dat mensen zich welkom voelen in zijn zaak. “De naam is grappig, maar vooral uitnodigend bedoeld. Kom binnen en geniet!”