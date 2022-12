Oosterhout deelt warmte met de inwoners: 'Wel zo gezellig'

Inwoners van Oosterhout kunnen vanaf maandag in negen openbare ruimtes - waar de kachel toch al brandt - samen de warmte delen. Op die manier kan thuis de thermostaat laag blijven staan. "In tijden van torenhoge inflatie en energiekosten die de pan uit rijzen, is de gedachte om met meer mensen gebruik te maken van een warmtebron. En het is wel zo gezellig", zegt GBV-raadslid Hannie van Broekhoven die met het idee kwam.

Op de deur van Podium Pannehoef aan de Wilhelminalaan plakte Van Broekhoven de eerste speciale sticker die bewoners moet uitnodigen om binnen te komen, daar waar het lekker warm is. Praatje maken

Ze hoopt op thuiswerkers, kinderen die huiswerk komen maken en buurtbewoners die gezellig een bakje koffie komen drinken. "Zelf ga ik het ook doen. Want waarom zou ik thuis de kachel aanzetten als ik ook hier kan komen werken? Hier ontmoet je weer andere mensen waar je een praatje mee kunt maken. Maar je kunt ook gewoon je eigen ding doen."

De sticker die Oosterhouters uitnodigt om binnen te komen. (foto: Raoul Cartens)

De grote zaal van Podium Pannehoef is nog leeg. Ook op de deur van theater de Bussel in het centrum van Oosterhout wordt een sticker op de draaideur geplakt. Binnen zitten al wel wat ouderen een krantje te lezen. Ze vinden het delen van warmte een goed initiatief, maar voor hen voegt het niet zoveel toe. "Ik kom hier al jaren elke dag. Om mensen te ontmoeten en de wandeling hier naartoe houdt mijn gewrichten soepel. En ja, thuis kan de kachel uit", vertelt een oudere dame. Bibliotheek

Ook de aangrenzende bibliotheek ziet de extra bezoekers graag komen. "De verwarming staat hier lekker hoog. Mensen kunnen hier hun krant lezen en koffie drinken. Als ze soms ook een boek komen lenen, dan is het helemaal goed", lacht bibliotheekmedewerkster Nancy.

Deze oudere bezoeker komt al veel langer in de Bussel zijn krantje lezen. (foto: Raoul Cartens)