Brabantse horeca kleurt steeds meer oranje

Hoe beter het Nederlands elftal presteert op het WK voetbal in Qatar, hoe drukker in de kroegen. Zoals op zaterdag toen Oranje met 3-1 won van de Verenigde Staten. "We zaten vol, afgeladen vol", zegt een blije horecabaas Geert Blenckers die meerdere kroegen bezit in Brabant.

Aan het begin van het toernooi was het nog niet zo heel druk in de kroegen. Er was nog plek zat in de horecazaken van Blenckers in onder meer Den Bosch, Breda en Helmond. Maar nu de knock-outfase is bereikt, weten Brabanders de kroegen te vinden en stroomt het bier in overvloed. "Mensen komen steeds vroeger om een plekje te bemachtigen", ziet Blenckers.

"Ik verwacht vrijdag ook een volle bak."

Ook in de cafés en kroegen van Eindhoven voert oranje de boventoon. In de stad en omstreken gebeuren een hoop dingen om de oranjekoorts hoog te houden. "In Veldhoven staat bijvoorbeeld een Oranjetent", vertelt Ruud Bakker. Hij is voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Eindhoven. "Die tent trekt veel supporters omdat in het centrum van Eindhoven niet zo'n plek is." "Ook de borrelbar in Eindhoven zat afgeladen vol", zegt een trotse Blenckers. "Ik verwacht ook vrijdag volle bak."

"Geen discussie, gewoon ouderwets voetbalgenot."