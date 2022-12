Van Gerwen vol vertrouwen op weg naar 4e WK-titel: 'Hoef niets te bewijzen'

Michael van Gerwen weet het zeker: hij is de topfavoriet bij het WK Darts, dat over ruim twee weken begint in het Londense Alexandra Palace. De Vlijmenaar, die in 2019 voor het laatst de beste ter wereld was, gaat daar op voor zijn vierde titel. "Ik hoef niet te bewijzen dat ik beter ben dan elke andere darter. Ze weten dat ik, als ik mijn topniveau haal, de beste ben."

De 33-jarige Van Gerwen herstelde deze zomer verrassend snel van een operatie aan zijn werparm. Hij won na de ingreep het World Matchplay, de World Grand Prix en de Players Championship Finals. Verovert hij opnieuw de wereldtitel, dan is hij automatisch ook weer de nummer 1 van de wereld. Nu moet Van Gerwen Gerwyn Price en Peter Wright nog voor zich dulden. "Als je naar mijn partijen kijkt tegen hen, als je kijkt naar de statistieken, die liegen niet", klinkt het zelfverzekerd uit de mond van de man die wereldtitels veroverde in 2014, 2017 en 2019. Als derde geplaatst, mag Van Gerwen de eerste ronde overslaan van het toernooi dat op 15 december begint. Op 21 december is zijn landgenoot Niels Zonneveld of de Welshman Lewy Williams zijn eerste tegenstander. Bij de bookmakers is Van Gerwen inmiddels de topfavoriet voor de hoofdprijs van 500.000 pond, zo'n 580.000 euro.

"Iedereen weet dat ik een paar moeilijke jaren heb gehad."