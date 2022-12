Met de hondencontroleur op pad: 'Ik heb nog nooit klappen gehad'

De discussie over de hondenbelasting woedt al jaren. Steeds minder gemeenten heffen deze belasting. Een van de gemeenten waar de blaftaks nog wel geldt is Geldrop-Mierlo. Hans van Lierop gaat daar langs de deuren om te controleren of iedere hondenbezitter trouw betaalt.

“Goedendag, ik kom namens de gemeente controleren op de hondenbelasting. Heeft u een hond?" klinkt het als Hans voor de deur staat. Als hij de hond al heeft gezien kijkt hij eerst in het systeem of de viervoeter is aangemeld. “Is dat niet zo, dan zeg ik altijd voorzichtig: ik zie dat u een hond heeft, maar dat die niet in het systeem staat. Zou het kunnen zijn dat u deze vergeten bent aan te melden?”

"Als blijkt dat de logeerhond er altijd is, krijgen ze alsnog een aanslag."

Volgens Hans zijn de meeste mensen zich dan van geen kwaad bewust. Hij gelooft bovendien in de goedheid van de mens. “Sommigen leggen uit dat ze net verhuisd zijn en dat ze dachten dat de gemeente het wel zou overschrijven. Logisch, ik kan me voorstellen dat je dat niet meteen uitzoekt als je in een nieuwe gemeente komt wonen.” En wat nou als mensen zeggen dat ze een logeerhond hebben? “Dat mag", zegt Hans. "Maar dan willen we wel weten van wie de hond is. Dat adres krijgt dan de code L en dan komen we over een paar weken nog eens kijken. Als na een paar controles blijkt dat de hond er altijd is, is het geen logé meer en dan krijgen ze alsnog een aanslag.’’

"Je moet in dit werk met mensen kunnen omgaan."

Hoewel er in steeds minder gemeenten belasting voor de hond betaald hoeft te worden, merkt Hans weinig weerstand bij de mensen. “Ik doe dit al vijftien jaar en er gebeurt zelden of nooit iets. ik heb nog nooit klappen gehad", lacht Hans. "Natuurlijk is er is af en toe wel iemand met een kort lontje. Vorige week werd er nog een man boos toen ik zei dat hij zijn hond niet gemeld had. Maar je moet in dit werk met mensen kunnen omgaan. Ik blijf altijd heel vriendelijk.” Geldrop-Mierlo is een van de 21 Brabantse gemeenten waar de blaftaks nog wordt geïnd. In 35 gemeenten in onze provincie betalen hondenbezitters de belasting niet. Tilburg spant qua hoogte van de belasting de kroon. Daar betaal je 113,19 euro wanneer je als baasje één hond hebt. Terwijl in Zundert dit bedrag met 32,53 euro juist het laagst is. De vier duurste gemeenten: Tilburg: 113,19 euro

Den Bosch: 88,92 euro

Veldhoven: 83,24 euro

Eindhoven: 82,00 euro Kijk in het kaartje of er in jouw gemeente nog hondenbelasting wordt geheven, en zo ja hoeveel

