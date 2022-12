Oranje speelt vrijdag, maar je hebt een concert- of theaterkaartje: wat nu?

Je zult al maanden een kaartje hebben voor een concert van je favoriete band op komende vrijdagavond. En dat terwijl Nederland dezelfde avond op het WK de kwartfinale tegen Argentinië speelt. Dan heb je een dik vet probleem! Maar niet bij poppodium De Pul in Uden. Dat schuift het concert gewoon op waardoor je kunt juichen voor Oranje en daarna voor je lievelingsband.

De muziekfans kunnen om acht uur in de grote zaal samen naar het WK kijken. Dit heeft het poppodium samen met de Brabantse rockband 'Voltage' besloten na een overleg op maandag. Ze verplaatsen hun hoofdact een uur naar achter om plaats te maken voor de kwartfinale. "Ik hoop dat we er met z'n allen er een nog groter feest van kunnen maken", vertelt woordvoerder Callum Stamp.

Poppodium 013 in Tilburg gaat om die reden niks met het WK doen. Daar speelt komende vrijdag het Britse muziekduo Young Gun Silver Fox. "Mensen komen speciaal voor die band, ze hebben hun tickets al acht maanden geleden gekocht", vertelt hoofdprogrammeur Ruud Lemmen. "Als we het anderhalf uur verplaatsen wordt het zo laat dat mensen niet meer naar huis kunnen met de trein."

Maar niet iedereen is daar even blij mee. "We krijgen wel wat boze telefoontjes van mensen die al kaartjes hebben gekocht", zegt Stamp. "Mensen die het te laat vinden krijgen gewoon hun geld terug. Veel muziekliefhebbers zijn blijkbaar geen voetbalfans."

Volgens Callum Stamp van De Pul in Uden staat de band vrijdagavond op nummer één. "De WK-sfeer is niet heel belangrijk. De wedstrijd komt op een groot doek, we hebben bitterballen en drankjes, en dat vinden we prima zo!"

Of hij zicht durft te wagen aan een gokje op de uitslag? "Niet echt. Je moet natuurlijk altijd rekening houden met een nederlaag", zegt hij. "Maar dan als troost hebben we dan supergoede muziek van Voltage!"