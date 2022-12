Gezocht: worstenbroodproevers met goede smaakconditie

Beoordelen is vrijwel dagelijkse kost voor advocaat Pieter Ballings (33) uit Den Bosch. Maar geen van zijn zaken kan tippen aan die ene, ultieme ervaring in februari van dit jaar: jureren bij Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje., Een eervolle taak, zo zegt hijzelf. Voor de editie 2023 is de organisatie is nog op zoek naar enthousiaste mensen voor de consumentenjury. Aanmelden kan tot en met 6 januari. Pieter zou het in ieder geval meteen weer doen.

Jacky Goossens Geschreven door

Hij is dol op Brabantse worstenbroodjes, dus toen er een oproep voorbijkwam voor de consumentenjury van Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje 2022 twijfelde Pieter geen seconde. “Ik heb een brief van anderhalf kantje geschreven met mijn motivatie en blijkbaar viel die op. Ik was zo blij toen ik hoorde dat ik was uitgekozen. Het voelde oprecht als een eer.”

“Ik ben ermee opgegroeid, ze staan tijdens alle familiebijeenkomsten bij ons op tafel.”

Na zijn studie rechten heeft Pieter vier jaar in Amsterdam gewoond en gewerkt. Drie keer raden wat hij het meest heeft gemist in de tijd. Pieter: “Het Brabantse worstenbroodje natuurlijk, haha. Ik hou sowieso van lekker eten en drinken, maar het worstenbroodje is nog steeds een van mijn favorieten. Ik ben ermee opgegroeid, tijdens alle familiebijeenkomsten en feesten zoals Sinterklaas en Kerst staan ze bij ons op tafel.” Met al zijn ‘praktijkervaring’ wist jurylid Pieter precies waar hij op moest letten. “De worst moet goed gekruid zijn met niet te teveel maar ook niet te weinig zout en zéker niet teveel nootmuskaat. Het brood mag niet te droog, te zoet of te nat zijn. En dan gaat het ook nog eens om een goede combinatie van de worst en het brood. Nou, zie dat maar eens voor elkaar te krijgen, dat is echt een kunst.”

“In het begin ben je zo enthousiast dat je ze helemaal opeet, maar dat kun je beter niet doen.”