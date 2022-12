Duizenden Marokkaanse fans vieren voetbalfeestje in Brabantse steden

Wachten op privacy instellingen... Foto: SQ Vision Foto: SQ Vision Volgende Vorige 1/3 Feestende Marokkanen in Eindhoven en Den Bosch

Op verschillende plaatsen in Brabant vierden grote groepen Marokkaanse voetbalfans de overwinning van hun nationale elftal op Spanje. In de Eindhovense Kruisstraat werd het zelfs zó druk, dat de politie de feestgangers vriendelijk verzocht te vertrekken. Ook de Heuvelring in Tilburg was een tijdje afgesloten voor verkeer.

Sven de Laet Geschreven door

Al tijdens de wedstrijd was de politie te paard aanwezig in de Kruisstraat. Na de rellen in steden als Den Haag en Amsterdam eerder dit WK, werd gevreesd dat het ook in onze provincie weleens mis zou kunnen gaan. Dat bleek niet het geval. Wel verzamelden duizenden Marokkanen zich dus om te vieren dat hun sterren de Spaanse ploeg na penalty's uit het toernooi wisten te schieten. Naast Eindhoven was het ook in onder andere Den Bosch, Breda en Tilburg druk op sommige plekken. Zo werd in Tilburg de Heuvelring een tijdje afgesloten ter hoogte van de Spoorlaan, nadat tientallen auto's met Marokkaanse fans daar toeterend overheen reden. Rond kwart voor negen was de weg weer vrij.