Erik en Ronald trotseren veel zand en hoge duinen in Dakar Rally

Ze zijn geen familie, maar delen wel dezelfde hobby: Erik van Loon uit Eersel en Ronald van Loon uit Son en Breugel doen allebei vanaf 31 december in een auto mee aan de Dakar Rally in Saudi-Arabië. Voor de ervaren Erik is het zijn dertiende keer en hij wil een podiumplek. Voor Ronald is het voltooien van de zwaarste rally ter wereld al een overwinning op zich.

Erik van Loon uit Eersel is een veteraan in de Dakar Rally en zet met zijn navigator Sébastien Delaunay alles op alles voor een goede klassering. Afgelopen editie moest hij vanwege een coronabesmetting overslaan, maar de blue butcher gaat nu voor een plek in de top 10.

Vorig jaar moest de marathonetappe er nog ingekort worden omdat op de eerste dag de helft van de coureurs al muurvast zat. Het is zand, zand en nog eens zand. "Veel zand en hoge duinen maken mij allemaal niks uit", zegt Van Loon hierover. "Ik moet het toch van de lange adem hebben en het zijn vooral mechanische problemen waar ik bang voor ben. Als we niet teveel pech hebben, komt het wel goed."

De Dakar Rally 2023 zal vooral zwaarder worden, zo is de verwachting. Dat geldt dan met name voor de tweede week waarin ook het zogenaamde op het programma staat. De naam zegt het al, want er is echt niets wat aan de bewoonde wereld doet denken.

De 38-jarige Ronald van Loon uit Son en Breugel is in vergelijking met Erik van Loon nog een onbeschreven blad in de Dakar Rally. Hij doet in januari voor de eerste keer mee aan de zwaarste rally ter wereld.

"Als kleine jongen keek ik al met heel het gezin naar de Dakar Rally", zegt Ronald van Loon. "Daar heb ik de liefde voor het zand al ontwikkeld. Omdat motorrijden uiteindelijk toch te gevaarlijk bleek en te riskant met een eigen zaak, ben ik overgestapt naar een auto. Dat was even wennen, want bij mijn eerste rally ging ik bij de eerste de beste duin drie keer over de kop waarbij de auto ook nog in de fik vloog."

Inmiddels is de coureur uit Son en Breugel een ervaren rallyrijder. Toch ging hij in januari even kijken in Saudi-Arabië bij de Dakar Rally 2022. "Dat was een soort snuffelstage", zegt Van Loon. "Ik heb bijvoorbeeld geleerd dat het in de woestijn ook erg koud kan zijn. Maar eigenlijk verschilt het weinig met andere rally's. Nou goed, de Dakar Rally duurt wel aanzienlijk langer."

Normaal rijdt Ronald van Loon vaak top vijf in wedstrijden, maar bij de Dakar Rally gaat hij straks voorzichtig te werk. "Er zit veel tijd, moeite en geld in mijn deelname, dus is finishen het belangrijkste. Ik ga daar dan ook niet naar de stand kijken. Want ik ken mezelf, dan ga ik toch weer jagen," zo besluit Ronald van Loon lachend.