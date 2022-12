Na illegale striptease blijven deuren van feestcafé definitief gesloten

Dans- en feestcafé de Carrousel in Den Bosch blijft definitief gesloten. Dat heeft de Raad van State woensdag besloten. Eigenaar Jan van Son moest van burgemeester Jack Mikkers zijn horecavergunning inleveren na een striptease-act in zijn zaak waar geen evenementenvergunning voor was.

Mikkers trok in maart 2020 de horecavergunningen van de horecazaken Carrousel en Ushiwawa in. De burgemeester deed dat, omdat de eigenaar ‘van slecht levensgedrag’ zou zijn.

Zo zou Jan van Son in 2013 en 2016 zijn veroordeeld voor rijden onder invloed. Bovendien zou zijn zaak na sluitingstijd nog open zijn geweest en heeft hij drank aan minderjarigen geschonken. Ook werd in 2019 in een van zijn horecazaken een striptease-act opgevoerd, zonder dat daarvoor een evenementenvergunning was verleend.

De Raad van State heeft nu besloten dat burgemeester Jack Mikkers de horecavergunning mocht intrekken wegens dit gedrag.

Waarschuwing

In 2018 had eigenaar Van Son al een waarschuwend gesprek gehad. Als hij nog eens de fout in zou gaan, kon dat gevolgen hebben voor de horecavergunningen voor zijn beide zaken.

De striptease-act in december 2019 was voor burgemeester Jack Mikkers de aanleiding om de vergunningen in te trekken. De eigenaar beweert dat hij niets wist van het optreden en dat zijn vergunningen daarom onterecht zijn ingetrokken.

Volgens de Raad van State is er ondanks de waarschuwing sprake van een patroon van incidenten. Van Son had kunnen weten dat zijn gedrag en de illegale act konden leiden tot intrekking van de horecavergunningen.

Nieuwe vergunning

Als Van Son een nieuwe horecazaak wil openen, moet hij daarvoor een vergunning aanvragen bij de gemeente Den Bosch. De burgemeester mag dat de komende vijf jaar weigeren als het gedrag van de eigenaar niet verbetert.

Beelden van de omstreden striptease: