Zwembaden bedreigd door hoge energiekosten: '6000 euro voor één maand'

Zwembaden die geen steun krijgen van de gemeente of de landelijke overheid, zitten met de handen in het haar. Ook zwemschool De Drie Bergen in Ulvenhout heeft het zwaar. Eigenares Ellis van der Leest is de wanhoop nabij: "Bestaat mijn zwemschool over een half jaar nog?"

Rick Lemmens Geschreven door

De Drie Berken, midden in een woonwijk in Ulvenhout, is zo’n veertig jaar geleden opgezet door de ouders van Ellis. Sindsdien is de kleine zwemschool een begrip in en buiten het dorp. Zelfs kinderen uit België komen op zwemles bij De Drie Berken. Elf jaar geleden nam Ellis het familiebedrijf over. Deze maand kreeg Ellis een energierekening van 6000 euro op de mat, terwijl ze een jaar geleden nog 1200 euro voor gas en elektra moest betalen. “In de afgelopen twee maanden was ik net zoveel kwijt aan energie, als in heel 2021.”

“Dat zwembad is mijn hele leven."

Ze vindt het moeilijk om eraan te denken dat De Drie Berken zou moeten sluiten. “Dit zwembad is mijn hele leven. Ik wil helemaal niet over stoppen nadenken. Het idee dat ik het zwembad kwijt zou raken is eng, het doet me pijn.” Deze week verwierp de Tweede Kamer een motie om alle zwembaden open te houden. Onlangs maakte minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport bekend dat er 207 miljoen euro wordt vrijgemaakt om publieke zwembaden te steunen. Omdat De Drie Berken een commercieel zwembad is, krijgt het niets uit die pot. Ook krijgt het zwembad geen subsidie van de gemeente, wat publieke zwembaden wel krijgen.

"Het is nu gewoon overleven."

Tijdens de coronacrisis had de zwemschool het ook al zwaar. Ellis gebruikte haar spaargeld om het bedrijf overeind te houden en het personeel door te betalen. Er waren vrijwel geen inkomsten. “Met een zwemschool had ik niets wat ik kon bezorgen of laten afhalen, zoals andere bedrijven dat wel hadden”, vertelt Ellis. De reparatie van een defecte luchtbehandelingskast zorgde midden in de pandemie ook nog eens een rekening op van 10.000 euro. Nu heeft Ellis dus niet alleen te kampen met de gevolgen van de coronacrisis, maar ook met de huidige energiecrisis. “Mijn accountant zei laatst tegen me: 'Het is nu gewoon overleven'.”

"Er is simpelweg geen geld om te verduurzamen."