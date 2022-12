Tientallen sportclubs in geldnood: 'We betalen Essent al niet meer'

Al 45 sportclubs in Brabant hebben zich gemeld bij het nieuwe meldpunt van het Register voor Verenigingsbestuurders (RVVB). Deze clubs kunnen de hoge energierekening niet meer betalen en hebben niet genoeg aan de steun van de overheid. In totaal hebben zich al zo’n 280 clubs gemeld bij het landelijke meldpunt.

Een van de clubs in acute nood is TVC Breda, een kleinere club in de wijk Tuinzigt. Voorzitter Peter Nieuwlaat zit met z’n handen in het haar: “Het is niet twee voor twaalf hier, maar een paar seconden voor twaalf. We betalen de energierekening al niet meer. Dus ik ben bang dat Essent de boel gaat dichtdraaien en dan houdt het hier op.”

In Breda zijn al acht clubs die betalingsproblemen melden. De meeste verenigingen in de stad hebben nog wel genoeg geld om het voorlopig uit te zingen, weet Yannick Gosens van stichting Breda Actief die sporten wil stimuleren. “Twee verenigingen in Breda zijn in acute nood. Enkele anderen hebben al flinke problemen gemeld .”

Gosens wil snel actie van de gemeente. “De gemeente is bezig met een steunpakket. De gemeenteraad heeft al een aantal keer vergaderd en ik verwacht voor het einde van het jaar een besluit over steun voor de verenigingen.”

Yannick Gosens van Breda Actief verwacht dat er nog veel meer clubs in geldnood komen in zijn stad. “Er zijn nu al problemen en ik verwacht nog veel meer noodgevallen in 2023 als het geld bij veel verenigingen echt op is.”

Voorzitter Nieuwlaat ziet de toekomst van zijn club TVC somber in. “We zijn een kleine club en na de coronaperiode hadden we al weinig geld in kas. En dan krijg je de rekening van Essent. Bij elkaar hebben we zo’n 10.000 euro aan kosten in de maand. Nu komt daar zo’n 4000 euro bij. Dat is niet op te brengen voor zo’n kleine club.”

“We hebben de leden gevraagd om wat extra bij te dragen, maar daar kwam niet veel respons op. En in een buurt als Tuinzigt waar niet de allerrijksten wonen, is 40 euro contributie extra veel geld. Misschien kunnen we een lening krijgen van de gemeente of een schenking. Dan kunnen we Essent betalen en hoeft de poort niet dicht.”