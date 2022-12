Bibberen in het bad: klachten over watertemperatuur in Center Parcs

Bibberen, blauwe lippen en een sjaal aan tijdens het eten. Op de recensiepagina van Center Parcs De Kempervennen regent het klachten over de lage temperaturen in het vakantiepark. Vervelend, maar onvermijdelijk, laat een woordvoerder weten. "We doen het niet om geld te besparen, maar omdat de overheid dit van ons vraagt."

Of: "Het grote zwembad is ijskoud. Zoontje had na 5 minuten paarse lippen." Een vrouw vertrok zelfs eerder. "Ik had geen zin om nog te zwemmen in dat koude bad."

Wat dat in de praktijk betekent? "De verwarming in de huisjes heeft een limiet van 21 graden. Er zijn natuurlijk gasten die de kachel liever op 24 graden zetten, maar we moeten met z'n allen accepteren dat dat nu even niet meer kan."

Dat geldt ook voor het tropische zwemparadijs. "Het water in het golfslagbad is afgelopen zomer al teruggebracht van 30 naar 28 graden. Inderdaad iets lager dan mensen gewend zijn en dus zorgt dat af en toe voor opmerkingen. Dan proberen we uit te leggen waarom we zo'n maatregel nemen."

Dat wil niet zeggen dat het park de kritiek laat voor wat het is. Integendeel: "We nemen het heel serieus. In de zomer- en herfstmaanden kregen we eigenlijk amper klachten, maar nu merken we toch dat het minder prettig is voor gasten. Daarom hebben we besloten de temperatuur van het zwembadwater in ieder geval weer een graadje te verhogen."

Goed nieuws voor gasten die vanaf donderdag naar De Kempervennen afreizen dus: die zwembroek en bikini kunnen gewoon mee de koffer in.