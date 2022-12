Strafzaak over chroom-6 begint: dit is wat je erover moet weten

De gemeente Tilburg en NedTrain hebben mensen in gevaar gebracht, door ze treinen te laten schuren waar chroom-6 in de verf zat. Dat vindt het Openbaar Ministerie. Dat gebeurde tussen 2004 en 2010. De gemeente en NedTrain hadden moeten weten dat mensen er ziek van konden worden of zelfs dood van konden gaan. Maandag begint in Rotterdam de strafzaak. Dit is wat je ervan moet weten.

Wat is chroom-6?

Chroom-6 is een kankerverwekkende stof. Het werd tientallen jaren gebruikt in verf die op treinstellen werd gesmeerd. Dat zorgde ervoor dat de treinen niet gingen roesten. Vanaf de jaren 70 werd steeds duidelijker dat chroom-6 gevaarlijk is voor de gezondheid. Niet alleen bij het verven van een trein, maar ook bij het verwijderen van oude verflagen. Als werknemers niet goed beschermd zijn, ademen ze de kankerverwekkende stofdeeltjes in.

En gebeurde dat in Tilburg?

Ja. In Tilburg moesten mensen met een bijstandsuitkering tussen 2004 en 2010 verplicht treinen schuren. Die treinen kwamen uit het Spoorwegmuseum en werden gerestaureerd. Medewerkers wisten niet dat ze met een giftige stof werkten en droegen geen of slechte bescherming. Omdat het regime in het werklozenproject streng was, konden of durfden ze ook geen bezwaar te maken tegen de manier van werken. Zo’n 800 mensen hebben zo in de werkplaats van NedTrain in Tilburg gewerkt. Sommigen een dag, anderen jarenlang.

Wie is er aansprakelijk?

De gemeente Tilburg en NedTrain zijn aansprakelijk gesteld voor de gezondheidsschade bij de slachtoffers die met chroom-6 gewerkt hebben in Tilburg. NedTrain doet het onderhoud van alle NS-treinen, dus ook van de museumtreinen in die tijd. De gemeente Tilburg dwong een groot aantal werklozen de treinen te schuren of in de stoffige omgeving daarvan te werken. Het Openbaar Ministerie vindt daarom dat zowel NedTrain als de gemeente Tilburg mensen in gevaar hebben gebracht door ze treinen met chroom-6 verf te laten schuren. Daarmee hebben ze een misdrijf begaan, zegt het OM.

Wie staan er terecht?

Er staan geen mensen terecht voor de rechtbank aanstaande maandag. Alleen instanties: NedTrain en de gemeente Tilburg. Dat er geen mensen terecht staan die in die tijd verantwoordelijk waren, doet pijn bij de slachtoffers. De periode waarover gesproken wordt in de rechtbank is ook beperkt. Het gaat alleen om misstanden in 2009 en 2010. De jaren daarvoor zijn te lang geleden, dat is verjaard. En na 2010 bestond het werklozenproject nog wel maar werden er geen treinen meer geschuurd.

Hebben slachtoffers al een schadevergoeding gekregen?

Bijna alle 800 mensen, werklozen en management, kregen eerder al een tegemoetkoming van 7000 euro van de gemeente Tilburg en NedTrain voor de geleden schade. Mensen die konden bewijzen dat ze er daadwerkelijk ziek zijn geworden van het werken met chroom-6, konden ook een schadevergoeding tot maximaal 40.000 euro krijgen. Nog maar dertig mensen hebben dat tot nu toe gekregen. Er zijn ook nog mensen die via de verzekering een vergoeding voor gezondheidsschade proberen te krijgen.

LEES OOK:

Ik schaam me', burgemeester Tilburg biedt excuses aan voor chroom-6-affaire

Harde kritiek op Tilburg en NedTrain in rapport chroom-6, 'slachtoffers moeten smartengeld krijgen'