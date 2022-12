Monnikenwerk met brons van 1100 graden: 'Flinke klus, maar wel erg gaaf'

Koninklijke Klokkengieterij Eijsbouts zoekt een nieuwe klokkengieter en dat is nog niet zo eenvoudig. Het bedrijf uit Asten maakt klokken voor kerken en torens over de hele wereld. Joep van Brussel, adjunct-directeur bij Eijsbouts: “Waar maak je vandaag de dag nog een muziekinstrument dat 500 tot 1000 jaar meegaat?”

"Viktoria Zöchling is onze nieuwste klokkengieter en woont nog maar net in Nederland. Toen ze bij ons kwam had ze nog niet veel ervaring met klokkengieten, maar beheerst nu wel het vak door een interne opleiding. Het is niet makkelijk om het te leren, maar ze doet het heel goed. Wij zijn erg blij met haar."

De klokkengieterij, midden in het centrum van Asten, heeft onder meer klokken gemaakt voor de Notre-Dame in Parijs en de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Londen, maar nu komt de klokkengieterij handen tekort. Er zijn maar weinig mensen die het ambachtelijke vak beheersen. Sinds kort hebben ze zelfs iemand uit Oostenrijk in dienst.

Hij legt uit wat een klokkengieter precies doet: "Het begint altijd met het maken van een ontwerp en daarna een mal. Die moet de juiste vorm en formaat hebben. Dat is een nauwkeurig proces en neemt behoorlijk wat tijd in beslag. Als dit klaar is, wordt de klok gegoten.”

Van Brussel kan wel vertellen waarom het een bijzonder vak is. "Je moet heel graag iets moois willen maken en hoe mooi is het dat dat over de hele wereld te horen is?"

Bij het gieten komt nogal wat concentratie kijken: “Wanneer het brons opgewarmd is tot 1100 graden, gieten we het vanuit de oven in een pan. Van daaruit wordt het in de vormen van de klokken gegoten. Dit mag niet fout gaan, want dan is al het werk voor niets geweest. Daarom wordt continu gemeten dat het brons de juiste temperatuur heeft.”

De klokkengieters moeten een dag of twee wachten tot het brons is afgekoeld tot onder de 150 graden. Daarna wordt de mal verwijderd en zien we of het gelukt is.

Dan wordt de klok bijgewerkt tot hij de juiste toon heeft. "In de stemkamer hebben we apparatuur die precies aangeeft hoe de klok moet klinken. Die hebben we gemaakt samen met de TU in Eindhoven en is uniek in de wereld”, zegt een trotse Van Brussel. "Al met al een flinke klus dus, die nauwkeurig moet gebeuren.”

Als het even kan gaan eigen werknemers de klokken op de plaats van bestemming installeren. "Laatst was een team in Amerika. Dat is natuurlijk erg gaaf om te doen, maar dan moeten we wel voldoende personeel hebben. Laat de nieuwe klokkengieters dus maar snel komen, zodat onze klokken kunnen blijven klinken over de hele wereld."