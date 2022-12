Sterre (22) is scheidsrechter in Vrouwen Eredivisie: ‘Droom die uitkomt’

Alle wedstrijden in de Vrouwen Eredivisie worden dit weekend gefloten door vrouwelijke scheidsrechters. Het klinkt niet meer dan logisch, maar het is een unicum. Het kwam nog nooit voor. Sterre Bijlsma (22) uit Best is een van de scheidsrechters en mag donderdagavond de eerste wedstrijd fluiten.

“Het is een droom die uitkomt”, vertelt Sterre. “Als mij vroeger gevraagd werd wat ik wilde bereiken was dat in de hoogste vrouwencompetitie te fluiten. Het is echt een eer om tussen de beste voetbalmeiden van Nederland te mogen staan.”

"Overal waar ik kom merk ik dat er juist veel respect is dat ik me staande houd in die mannenwereld."

Sterre begon op haar elfde met voetballen bij Wilhelmina Boys in Best. Ze was toen nog een van de weinige meisjes en speelde tot haar vijftiende mee in de jongensteams. De bal raken was naar eigen zeggen niet haar sterkste eigenschap. Maar Sterre kon wél goed positie kiezen, communiceren en de rust bewaren. Typische eigenschappen voor een goede scheidsrechter. En zo was de overstap naar het fluiten op het veld gemaakt. Op haar zeventiende droeg de scheidsrechterscommissie van haar club Sterre voor aan de KNVB. Ze volgde daar een cursus en de begeleiders zagen een talent in haar. Ze promoveerde en floot door de jaren heen verschillende wedstrijden. Van amateurvoetbal bij de mannen en vrouwen tot internationale jeugdcompetities. Inmiddels is ze bezig met haar vierde scheidsrechterscursus bij de KNVB.

"Natuurlijk krijg je wel eens wat over je heen. Daar moet je tegen kunnen."

Waar je vaak hoort dat het een lange zware weg kan zijn voor jonge scheidsrechters om zich te bewijzen heeft Sterre daar minder last van, vertelt ze. “Ik heb altijd veel support gehad. En overal waar ik kom merk ik dat er juist veel respect is dat ik me staande houd in die mannenwereld.” Natuurlijk worden er weleens grappen gemaakt, zegt ze en krijgt ook zij weleens wat over zich heen als de spelers het niet met haar eens zijn. “Maar daar moet je tegen kunnen. Als je je daar niet overheen kunt zetten, dan maak je het nooit.” Hoewel vrouwenvoetbal steeds populairder wordt, zijn het nog steeds vooral mannen die wedstrijden leiden. Volgens de KNVB staan er slechts bij twee procent van de duels in ons land vrouwelijke arbiters op de grasmat. Maar dat begint langzaam maar zeker te veranderen. Ook in het internationaal voetbal.

