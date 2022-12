Ernie Brandts zoekt zijn verdwenen voetbalshirt van WK-finale 1978

Het Nederlands elftal neemt het vrijdag in de kwartfinale van het WK op tegen Argentinië. De oudere Brabanders werpt het in gedachten terug naar 1978 toen Nederland na verlenging de finale van het WK verloor van de Argentijnen. Ernie Brandts uit Eindhoven stond deze wedstrijd in de basis. Hij herinnert zich het grimmige duel nog alsof het gisteren was. Ook doet hij nog even een oproep: dat shirt dat hij aan had, dat is hij kwijt en wil hij graag terug.

"Dat shirt had ik aan een journalist uit Noord-Holland uitgeleend voor een tentoonstelling. Samen met allerlei andere shirts uit mijn carrière. Maar hij heeft ze verkocht uit geldgebrek. Ik heb nog geprobeerd ze terug te krijgen, maar dat is een moeilijke zaak. Ik weet ook niet wie het shirt nu heeft", zegt Brandts die jarenlang bij PSV speelde. Het gaat volgens hem om journalist Cor Mooij. Die ontkent desgevraagd dat de shirts ooit in zijn bezit zijn geweest. "Brandts beweert dat al jaren over mij. Het is ooit in Studio Sport geweest, die hebben een week later hun excuses aangeboden", aldus Mooij aan de telefoon tegen Omroep Brabant. Brandts reageert woest op de woorden van Mooij: "Wat een lul. Ik heb helaas geen bewijs op papier. Ik hoef hem niet tegen te komen", geeft Brandts aan. Voor hem heeft de journalist afgedaan.

"We waren zo dichtbij met die bal op de paal"

Behalve dat verdwenen shirt, denkt Brandts evenmin graag terug aan de WK-finale tegen Argentinië. "Ik weet nog alles van dat duel maar wordt er niet graag aan herinnerd. We zijn zo dichtbij geweest. Als je in de laatste minuut van het duel die bal van Rensenbrink op de paal ziet gaan. Die paal was net iets te dik of de bal had net iets meer naar binnen gemoeten", zegt Brandts. "Een pijnlijk moment, een tweede plaats telt niet." Vrijdagavond heeft Oranje tegen Argentinië zeker kans om te winnen, denkt hij. "Het zal afhangen van de vraag of Messi in vorm is. Als die aan de bal is, is hij levensgevaarlijk. Maar we moeten ook oppassen voor Rodrigo De Paul."

"Als we de nul houden, geef ik ons een goede kans"