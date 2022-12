'Hou vol', is de boodschap van nieuwe bestuurders aan NAC-supporters

De nieuwe beleidsbepalers bij NAC verwachten nog voor het einde van het jaar de nieuwe algemeen- en technisch directeur bekend te maken. Die moeten de Bredase club dan binnen twee jaar terugbrengen naar de eredivisie en kunnen daarbij rekenen op financiële zekerheid en een stabiel beleid. 'Hou vol', is boodschap van de nieuwe voorzitter Cees Meeuwis aan de supporters van de altijd onrustige club.

Ronald Strater Geschreven door

Het roer gaat weer eens om bij NAC en dat is een boodschap die de supporters eigenlijk al vele jaren te horen krijgen. Ze geloven het inmiddels wel, want het gaat eigenlijk steeds slechter. NAC staat op een beschamende vijftiende plek in de eerste divisie en de sfeer wordt steeds chagrijniger. Dat is begrijpelijk, maar langzaam gloort er toch echt licht aan het einde van de tunnel. De nieuwe aandeelhouders, vijf vermogende supporters, hebben afstand gedaan van zeggenschap en de nieuwe bestuurders zetten momenteel de lijnen uit.

"De nieuwe aandeelhouders staan twee seizoenen garant voor een sluitende begroting."

Er is een dikke streep getrokken onder het verleden en in alle rust worden de voorbereidingen getroffen voor een betere organisatie en sportief succes. De nieuwe bestuurders denken dat ze rust in de tent kunnen brengen. "Wat van belang is", zo zegt de kersverse voorzitter Cees Meeuwis van NAC, "is dat de supporters die NAC hebben gekocht ook de komende twee seizoenen garant staat voor een sluitende begroting." De nieuwe directie, die hoogstwaarschijnlijk voor de kerst wordt aangesteld, kan dus in alle financiële rust werken aan een terugkeer naar de eredivisie. Bovendien is er een investeringsfonds in de maak die de club gaat helpen waar nodig. Ook hier is een garantie van 5 miljoen euro voor afgegeven. "Dit is natuurlijk heel belangrijk", zegt voorzitter Cees Meeuwis. "Ze zouden deze supporters best een standbeeld mogen geven. Want die vragen daar helemaal niets voor terug."

"Van voetbal heb ik geen verstand, maar ik kan wel verantwoord beleid voeren."