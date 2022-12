Verborgen camera laat mishandeling varkens zien, NVWA wil ingrijpen

Varkens die op weg naar het slachthuis worden geschopt, geslagen en bewerkt met een elektrische prikker. Op schokkende beelden die dierenonderzoeksgroep Ongehoord met een verborgen camera maakte, is te zien hoe dieren bij een varkenshandel in Reusel worden mishandeld. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) wil ingrijpen en vindt de situatie 'volstrekt onacceptabel'.

Het bedrijf in Reusel 'verzamelt' varkens voordat ze naar het slachthuis worden gebracht. Ongehoord hing in oktober een aantal dagen een verborgen camera op en plaatste de beelden ervan deze week online. De beelden laten zien hoe een van de dieren een stoot krijgt met een elektrische prikker en daarna minutenlang stuiptrekkend op de grond ligt.

De NVWA reageert na berichtgeving van RTL Nieuws over misstanden bij meerdere varkenstransporten in Nederland, waaronder die van de handelaar in Reusel. “We zien beelden van dieren die geschopt en geslagen worden. Het is waardeloos”, zegt Bjorn Elsebrock van de NVWA.

“Hier zien we het beeld van een sector die z’n verantwoordelijkheid niet neemt”, zegt de NVWA-woordvoerder. “Daarover gaan we stevig met de sector in gesprek. We vragen alle beelden op om ze te gebruiken in onze handhaving.”

Als bedrijven en mensen die op de beelden zijn te zien, kunnen worden geïdentificeerd, gaat de NVWA handhaven. “Want het getoonde gedrag is niet acceptabel”, zegt Elsebrock.

De beelden van Ongehoord kunnen als schokkend worden ervaren.