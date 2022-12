Zorg roept freelancers op weer in dienst te komen: 'Dit is onhoudbaar'

Medewerkers in de zorg gaan steeds vaker voor zichzelf werken. Als zzp'er bepalen ze hun eigen tarief en welke diensten ze werken. De werkdruk voor vast personeel wordt daardoor steeds hoger, stellen 17 zorgorganisaties in Midden- en West-Brabant. Ze luiden de noodklok, omdat ze willen dat zelfstandigen weer kiezen voor een vaste baan.

Chantal Beks is bestuurder bij zorgorganisatie De Wever in Tilburg en ziet de verhuizing van zorgpersoneel. "Steeds meer mensen gaan voor zichzelf werken. Dat probleem wordt groter en groter", stelt zij. De trend is al langer te zien, maar inmiddels is vaak 1 op de 5 medewerkers in een zorgteam een zzp'er.

Hebben zorgorganisatie zelf een grote rol? "Ja", zegt Beks, maar ze legt de verantwoordelijkheid dus ook bij freelancers én bij het kabinet. Zorgorganisaties krijgen te weinig geld om de omstandigheden te verbeteren. Hun oproep aan zzp'ers is dan ook een noodkreet. "We zitten in een spagaat. We kunnen wel zeggen: we gaan zzp'ers niet nog meer betalen. Maar dan duperen we onze vaste medewerkers weer. Dan komt er nog meer werk bij hen te liggen. Of we moeten een cliëntenstop invoeren en minder mensen helpen."

Dat zorgmedewerkers kiezen voor een freelance bestaan is ze niet te verwijten. Beks: "De werkdruk is hoog. Het salaris houdt niet over." Het lijkt dan ook alsof zorgorganisatie allereerst bij zichzelf te raden moeten gaan. Dat vinden ze ook bij vakbond NU'91, die zich inzet voor de belangen van zorgpersoneel. De werkomstandigheden in de zorg maken tenslotte dat veel mensen voor zichzelf beginnen.

Beiden is geen optie, volgens Beks. Daarom leggen De Wever en 16 andere organisaties in Brabant een duidelijke vraag neer bij alle Brabantse zzp'ers in de zorg. Ze hopen dat zij de stap terug maken en weer in dienst gaan bij een zorgorganisatie. "We zitten klem. Als dit zo doorgaat, wordt de zorg onhoudbaar."

De zorgbestuurders willen daarom in gesprek met freelancers. "We doen een moreel appèl op hen. We vragen toewijding, zodat we samen vast werk in de zorg aantrekkelijker maken." In de ideale situatie werken zorgmedewerkers in vaste teams, met werkbare roosters en een goed salaris. Zzp'ers worden flexibel ingezet bij ziekte of tijdelijke vervanging. Beks: "Met hen willen we praten over een redelijk tarief. Dan kunnen we ook in overleg bepalen welke diensten zij doen."

Tekorten in de zorg zijn een breed probleem. Het Zorgdebat van Brabant gaat hierover. Dit debat organiseert Omroep Brabant op maandag 12 december op de Technische Universiteit Eindhoven. Belangstellenden zijn vanaf 19.30 uur welkom om het debat bij te wonen in het hoofdgebouw Atlas. Het debat wordt uitgezonden op zaterdag 17 december om 19.00 uur en 22.00 uur. Online is het debat te zien op de site en app van de regionale omroep.