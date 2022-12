Van Gerwen vindt zichzelf topfavoriet voor WK: ‘Mentaal sterker dan ooit’

Voor een halve finale gaat Michael van Gerwen niet naar ‘Ally Pally’. Daar start op 15 december het WK darten. De Brabantse darter kende een goed seizoen en lijkt weer helemaal de oude. Hij ziet zichzelf als topfavoriet en is misschien wel beter dan ooit.

Na een moeilijke periode is de Vlijmenaar terug op zijn oude niveau. Hij is in de afgelopen jaren niet gaan twijfelen aan zichzelf maar de tegenslagen werd hij wel beu. Vorig jaar moest hij het WK verlaten vanwege corona en ook het spelen in lege zalen stoorde Van Gerwen. Tel daarbij op dat hij geopereerd is aan een carpaletunnelsyndroom ( een knelling in de pols) en de oorzaken voor de mindere prestaties zijn gevonden. Maar nu is hij klaar om opnieuw te vlammen op het WK.

Natuurlijk is er veel concurrentie voor de Brabantse darter. Wanneer hem gevraagd wordt wie zijn grootste concurrenten zijn noemt hij naast de gebruikelijke namen ook twee verrassingen. “Onderschat Michael Smith niet. En ook Nathan Aspinall staat de laatste weken goed te gooien", schat hij zijn tegenstanders op waarde. "Ik moet altijd scherp zijn. Er is op dit moment een brede top in het darten. Dan moet je er iedere wedstrijd staan.”