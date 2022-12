Jim maakt enorme bultrugwalvis op ware grootte na: 'Voor aan het plafond'

Jim (30) van Dijk uit Bergeijk bouwt een gigantische bultrugwalvis na. Het werk is op ware grootte: veertien meter lang en zo'n negen meter breed. “Een hoop mensen staan ervan te kijken dat zo’n beest gewoon in de Noordzee zwemt.”

Na een opleiding en stages bij de Efteling en decorbedrijven, was hij er klaar voor. “Zo heb ik echt het vak kunnen leren. Om met allerlei materialen je product te maken.” Hij weet inmiddels dus wat hij doet. Al blijft een enorme bultrugwalvis op ware grootte een bijna even grote uitdaging.

Dit is niet de eerste keer dat Jim zo'n enorm project aanpakt. “Als jonge jongen heb ik altijd carnavalswagens gebouwd,” vertelt hij. Hij volgde een timmermansopleiding ‘om met mijn handen bezig te zijn’. En een dagje Efteling veranderde zijn leven. “Daar kwam ik erachter dat je ook decors kunt bouwen.”

De deuren van de loods in Eersel staan wagenwijd open zodat de verflucht eruit kan. Dit is tijdelijk de werkplek van Jim want de werkplaats aan huis is te klein. De walvis van duizend kilo hangt aan het plafond zodat hij er goed aan kan werken.

Eerst heeft Jim een stalen frame gelast. Daar kwam schuim overheen. Dat schuim kon hij vervolgens beeldhouwen. De afwerking is een kunststof laag, die hij tot in detail beschildert. De bultrugwalvis lijkt zo uit het water geplukt. “Ik wil het zo levensecht mogelijk namaken.”

Jim maakt het kunstwerk in opdracht van Stichting SOS Dolfijn in Anna Paulowna. Daar komt het deze maand aan het plafond van een nieuw educatiecentrum te hangen. "Dit gaat meer dan honderd jaar mee. Het is super duurzaam. Het komt binnen te hangen en daarom lijdt het niet veel."

En daarna ligt de volgende opdracht alweer te wachten. Weer een dier want dat maakt hij toch het liefste na. Wat het wordt, mag hij nog niet zeggen. "Het wordt in ieder geval even groot".