Maaltijdbezorger bezorgt zichzelf schrik van zijn leven door inbraakalarm

Bij een huis in Helmond heeft een maaltijdbezorger donderdagavond per ongeluk een inbraakalarm af laten gaan. Hij kreeg snel toegesnelde beveiligers en agenten op zijn dak, maar was zich van geen kwaad bewust.

Dat meldt de politie vrijdag.

Inbraakalarm

Agenten kregen een melding dat er aan de Korte Beemd in Helmond een inbraakalarm was afgegaan. “Op warmtebeelden was te zien dat er een persoon op het terrein was. De beveiliging is aanrijdend”, schrijft de politie op Instagram.

Eenmaal ter plaatse bleek het loos alarm te zijn. De maaltijdbezorger was op het terrein op zoek naar zijn klant, maar die stond met zijn vrachtwagen voor het hek te wachten.

De bezorger was volgens de politie ontzettend geschrokken en was zich van geen kwaad bewust. Het eten is later alsnog gewoon bezorgd.