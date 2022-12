Houten huis verwoest door grote brand, huisdieren vermist

Een grote brand heeft vrijdagavond een houten huis aan de Koning Gustaaf Adolfstraat in Lage Zwaluwe verwoest. Er raakte niemand gewond, wel zijn twee katten vermist.

De eerste melding van de brand kwam kort voor zeven uur binnen. Korpsen uit Made, Terheijden, Lage Zwaluwe en Dordrecht werden opgeroepen om de vlammenzee te bestrijden. Een uur na de eerste melding sloegen de vlammen nog uit het dak van het huis.

Katten vermist

Twee katten zijn vermist na de brand. Onbekend is of ze op het moment dat de brand uitbrak nog in huis waren, of dat ze gevlucht zijn voor de brand.