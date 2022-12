Drie gewonden bij steekpartij in centrum van Eindhoven: verdachte opgepakt

Drie mensen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt bij een steekpartij in het centrum van Eindhoven. Twee van hen zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De derde is lichtgewond. De politie heeft een verdachte aangehouden.

De steekpartij gebeurde rond kwart over vier 's nachts op het Catharinaplein, in de buurt van Stratumseind. Dit is het populaire uitgaansgebied van Eindhoven. Na het incident kwamen meerdere ambulances naar het centrum om de drie gewonden naar het ziekenhuis te brengen. De politie sloot gelijk een groot gebied af met afzetlinten. Verspreid over zo'n honderd meter liggen op verschillende plekken flinke plassen bloed, meldt een 112-correspondent. Ook was een toegesnelde politieauto besmeurd met bloed van een van de slachtoffers. Toedracht onduidelijk

Wat er aan de steekpartij vooraf ging, is nog niet duidelijk. De politie laat weten camerabeelden in de buurt te bekijken. Ook worden de slachtoffers, de aangehouden verdachte en getuigen gevraagd naar wat er is gebeurd.

Foto: SQ Vision.

Foto: SQ Vision.

Foto: SQ Vision.