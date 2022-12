Houten huis verwoest door brand: man (42) opgepakt

Een 42-jarige man uit Made is opgepakt, vanwege de brand die vrijdagavond een huis in Lage Zwaluwe verwoestte. Hij zou vlak voor het vuur ontstond samen met twee anderen hebben ingebroken in de woning. De politie is nog naar hen op zoek.

De bewoonster van het pand aan de Koning Gustaaf Adolfstraat kwam vrijdag rond kwart over zeven 's avonds thuis, toen ze binnen drie mannen zag staan. Een van die drie, de later 42-jarige aangehouden verdachte, was eerder die dag nog bij haar op bezoek geweest. Katten korte tijd zoek

Eenmaal in haar huis rook ze een brandlucht. De bovenverdieping bleek in brand te staan. De vrouw vluchtte met haar zoon het huis uit. De man uit Made werd vastgehouden door een omstander, terwijl de vlammen metershoog door het dak sloegen. Ondanks grote inzet van de brandweer werd het huis volledig door de brand verwoest. Twee katten waren korte tijd zoek, maar werden even later weer gevonden. De politie houdt er rekening mee dat de inbraak van de drie mannen iets te maken heeft met de vlammenzee.